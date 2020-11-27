زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخصين وحظر الصيد في البحر وإغلاق العاصمة

2020/11/27 | 15:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بإعدام شخصين على الأقل، وحظر الصيد في البحر، وإغلاق العاصمة بيونغ يانغ في إطار جهود محمومة للحماية من فيروس كورونا وأضراره الاقتصادية، حسبما أبلغ جهاز المخابرات الكوري الجنوبي نواب البرلمان اليوم الجمعة.



وأمرت حكومة كيم أيضا الدبلوماسيين في الخارج بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تستفز الولايات المتحدة، لأنها قلقة بشأن النهج الجديد المحتمل للرئيس المنتخب جو بايدن تجاه كوريا الشمالية، حسبما قال المشرعون للصحفيين بعد حضور إحاطة خاصة من قبل جهاز المخابرات الوطني.



بحسب "أسوشيتد برس".

ونقل النائب ها تاي كيونغ، عن جهاز المخابرات الوطني قوله إن كيم يبدي "غضبا مفرطا" ويتخذ "إجراءات غير عقلانية" بشأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية.

وقال ها إن جهاز المخابرات الوطني أبلغ نواب البرلمان أن كوريا الشمالية أعدمت صرافًا بارزًا في بيونغ يانغ الشهر الماضي بعد تحميله مسؤولية انخفاض سعر الصرف.

ونقل عن جهاز المخابرات الوطني القول إن كوريا الشمالية أعدمت أيضا مسؤولا كبيرا في أغسطس لانتهاكه اللوائح الحكومية التي تقيد دخول البضائع التي يتم جلبها من الخارج.



ولم يتم الكشف عن هويتي الشخصين.

كما حظرت كوريا الشمالية صيد الأسماك وإنتاج الملح في البحر لمنع تلوث مياه البحر بالفيروس، حسبما قال جهاز المخابرات الوطني للمشرعين.

وأكدت كوريا الشمالية أنها لم تعثر على حالة إصابة واحدة بالفيروس على أراضيها، وهو ادعاء شكك فيه خبراء خارجيون، رغم أنها تقول إنها تبذل جهودا شاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ظهور بؤر تفش كبيرة لكورونا في كوريا الشمالية قد تكون له عواقب وخيمة، لأن نظام الرعاية الصحية في كوريا الشمالية ما زال متهالكا ويعاني من نقص مزمن في الإمدادات الطبية.

وأجبرت الجائحة كوريا الشمالية على إغلاق حدودها مع الصين، أكبر شريك تجاري لها وأكبر مانح للمساعدات أيضا، في يناير الماضي.

وكان الإغلاق، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث الطبيعية التي منيت بها البلاد خلال الصيف، بمثابة ضربة قوية لاقتصاد كوريا الشمالية، الذي يخضع لعقوبات بقيادة الولايات المتحدة.

وبلغ حجم تجارة كوريا الشمالية مع الصين في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 530 مليون دولار، أي ما يعادل خمسة وعشرين بالمائة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

"سكاي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخصين وحظر الصيد في البحر وإغلاق العاصمة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخصين وحظر الصيد في البحر وإغلاق العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).