عشرات الآلاف من أنصار التيار الصدري يتظاهرون في بغداد

2020/11/27 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتشد عشرات الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية، الجمعة، في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

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