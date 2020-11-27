2020/11/27 | 15:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الصحة والبيئة، السبت، بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي للوكالة الرسمية، وتابعته قناة (7SKY) الفضائية إن “وزارة الصحة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات للقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل وتزامنا مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه جديد من الصحة قبل بدء العام الدراسي 7 SKY TV.

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