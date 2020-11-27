أرباح الشركات الصناعية في الصين ترتفع للشهر السادس

2020/11/27 | 15:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نمت أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر السادس على التوالي، بأعلى وتيرة منذ أوائل عام 2017، مما يشير إلى انتعاش مطرد في قطاع التصنيع بعد

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