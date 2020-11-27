وزارة النفط ترصد 87 مليار دينار لإنشاء طريق حيوي للحد من الحوادث المرورية في المنطقة الغربية

2020/11/27 | 15:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرق

المعلومة/ الانبار..



افاد مدير بلدية جبة محافظة الانبار قطري العبيدي ، الجمعة، بان وزارة النفط رصدت مبلغ 87 مليار دينار لانشاء طريق حيوي للحد من الحوادث المرورية على ما يسمى بـ” طريق الموت” في المناطق الغربية الذي حصد ارواح العشرات من منتسبي القوات الامنية والمدنيين .وقال العبيدي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان” وزارة النفط وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية رصدت مبلغ 87 مليار دينار لانشاء طريق سايد ثاني للقضاء على الحوادت المرورية على ما يسمى بـ” طريق الموت ” بالقرب من قضاء هيت مرورا بناحية البغدادي وصولا الى قضاء حديثة غربي الانبار والذي صمم من قبل سايد واحد وجعله ذو سايدين “.واضاف ان” طول الطريق نحو 87 كم وستقوم 10 شركات استثمارية بالعمل على انشاء الطريق الثاني في خطوة تهدف الى التسريع بعملية انجازه كونه يعد من اهم الطرق الحيوية التي تربط المناطق الغربية بمركز مدينة الرمادي وصولا الى محافظة بغداد ومنها الى محافظات العراق الاخرى “.



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