كورونا ايران .. اكثر من 14 الف اصابة و400 وفاة

2020/11/27 | 15:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بلغت 14051 إصابة، وتوفي 406 اشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.

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