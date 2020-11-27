اوبك تجري مباحثات غير رسمية بشأن استمرار خفض الانتاج

2020/11/27 | 15:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال مصدر مطلع لرويترز، الجمعة، إن مجموعة" أوبك+"، التي تضم دولا رئيسية منتجة للنفط، ستجري محادثات غير رسمية عن بعد غدا السبت قبل اجتماع مقرر لها الأسبوع المقبل.

وتدرس أوبك بلس ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وتتعرض أسواق النفط لضغوطات في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وسط مخاوف بتراجع الطلب على الخام.

وكانت ثلاثة مصادر قريبة من "أوبك+" قد صرحت بإن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين، بمن فيهم روسيا، في إطار مجموعة "أوبك+"، يميلون إلى إرجاء زيادة إنتاج النفط المزمعة العام المقبل.

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