خسارة قاسية للشرطة من الديوانية والطلبة يعادل زاخو في الممتاز

2020/11/27 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تعرض فريق الشرطة بكرة القدم اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) لخسارة قاسية من الديوانية صفر- 2 ، فيما تعادل الطلبة وزاخو 1-1، وبذات النتيجة انتهت مباراة الكهرباء والصناعات، في لقاءات جرت بإفتتاح الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم):" الديوانية كان المبادر بهدف التقدم على الشرطة عن طريق البلجيكي كابسلي عند الدقيقة 44، فيما أضاع الشرطة فرصاً عديدة، لينتهي الشوط الاول بهدف الديوانية الوحيد،وبنفس النتيجة تقدم زاخو على الطلبة بهدف محمد جواد في الدقيقة 42 ، أضف الى ذلك فالكهرباء هو من تقدم بالتسجيل عند الدقيقة 29 على الصناعات بواسطة محمد ابراهيم".





واضاف:" وتمكن الصناعات من تحقيق التعادل عند الدقيقة 49 بركلة جزاء سجلها حسن داخل، ومن ركلة جزاء ايضا ادرك الطلبة التعادل امام زاخو في الدقيقة 69 سجلها محمد جفال، وزاد الديوانية من هموم الشرطة بالهدف الثاني قبل نهاية المباراة جاء من ركلة جزاء، وانتهاء اللقاء بخسارة قاسية للشرطة صفر- 2".

وتختتم الجولة الخامسة يوم غد السبت بإقامة 6 مباريات.

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