خبير اقتصادي: الاتصالات توفر للدولة ملايين الدولارات لو استغلت بالشكل الصحيح

2020/11/27 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- بين الخبير الاقتصادي محمد الساعدي، ان قطاع الاتصالات بامكانه رفد الدولة بملايين الدولارات يوميا لو استغل بالشكل الصحيح، لافتا الى ان استحواذ الشركات الخاصة على هذا المجال جعل الدولة تعتمد كليا على النفط في بناء موازنتها.وقال الساعدي، ان “انهاء عمل شركات الاتصالات الحالية يجب ان يعقبه انشاء شركات اتصال وطنية او […]

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