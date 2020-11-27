احتدام السباق على قيادة حزب ميركل

2020/11/27 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تلقى المنافسون الأقل حظاً في السباق على زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دفعة بعد ظهر نتائج استطلاع رئيسي للرأي، اليوم الجمعة، حيث لا يزال المستقبل السياسي لأكبر اقتصاد في أوروبا مفتوحاً على مصراعيه.

وتفوق نوربرت روتغن، الخبير البارز في شؤون السياسة الخارجية في البرلمان الألماني “بوندستاغ”، على أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، في استطلاع شبكة “إيه آر دي” الألمانية الإعلامية.

وأظهر الاستطلاع أن 16 % من الألمان يريدون أن يصبح روتغن زعيماً للحزب المسيحي الديمقراطي، في حين حصل لاشيت على 15%.

وكان المرشح الثالث، فريدريش ميرتس، وهو محام ثري في أقصى يمين الحزب المحافظ، الأكثر شعبية بحصوله على نسبة 27 %.

وبحسب الاستطلاع، لا يريد 21 % من الألمان أياً من المرشحين الثلاثة لقيادة الحزب.

تجدر الإشارة إلى أن اختيار القيادة الجديدة للحزب متروك لمندوبيه البالغ عددهم 1001.



وعقب إرجاء المؤتمر العام للحزب مرتين بسبب جائحة كورونا، تقرر عقد مؤتمر لانتخاب الزعيم الجديد في 16 يناير (كانون ثان) المقبل.

وسيتولى المرشح الفائز المسؤولية من أنيجريت كرامب-كارنباور، خليفة ميركل المختارة في إطار خطة تقاعد المستشارة طويلة الأمد.ومن المنتظر أن تجري ألمانيا الانتخابات العامة في سبتمبر(أيلول) 2021.

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