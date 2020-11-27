2020/11/27 | 16:10 - المصدر: سفن سكاي

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واصل ملك التعادلات زاخو مسلسل النتيجة المتعادلة في جميع مبارياته فتعادل اليوم الجمعة بهدف واحد مع الطلبة بملعب الكرخ في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز .

الطلبة رفع رصيده الى 8 نقاط كسبها من فوزه على امانة بغداد بهدف وكاع رمضان وهزيمته للصناعات الكهربائية بثلاثة اهداف وتعادله مع نفط البصرة من دون اهداف وخسارته امام الزوراء بهدفين

زاخو وصل برصيده الى 5 نقاط بعد التعادل الخامس على التوالي كسبها من التعادل مع الكرخ سلبيا ثم التعادل مع اربيل بهدف واحد والتعادل مع الشرطة بعدها بلا اهداف والتعادل مع النفط بهدف واحد والتعادل مع الطلبة.

زاخو تقدم مع نهاية الشوط الاول بهدف اللاعب محمد جواد في الدقيقة 42 وحقق التعادل للطلبة محمد جفال في الدقيقة 69 من ركلة جزاء احتسبت بعد مس الكرة باليد من قبل مدافع زاخو عصام ياسين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملك التعادلات زاخو يسجل التعادل السادس مع الطلبة بهدف واحد 7 SKY TV.

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