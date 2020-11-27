العراق يعوّل على زيادة الاستثمارات الروسية

2020/11/27 | 16:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أهمية زيادة زيادة الاستثمارات الروسيّة في البلاد، مشيراً إلى أن من أولويّات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ.

وذكر بيان لوزارة الخارجية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع وزير الطاقة الروسيّة نيكولاي شولغينوف لمناقشة التعاون الثنائيّ في مجالات الطاقة (النفط، والغاز، والكهرباء)".

وأكّد حسين "حرص العراق على تطوير العلاقات مع روسيا الاتحاديّة في قطاع الطاقة، وتقديم الدعم للشركات الروسيّة العاملة فيه"، مُشِيراً إلى "أهمّية زيادة الاستثمارات الروسيّة بما يخدم مصالح البلدين".

وأضاف: "من أولويّات الحكومة الحالية هو إعادة بناء الاقتصاد العراقيّ، علاوة على أهمية التنسيق بين روسيا والعراق وبقية الدول المُصدِّرة للنفط ضمن صيغة (أوبك+)".

من جهته أشاد نيكولاي بـ"تعاون البلدين على المستوى الدوليّ ضمن (أوبك +)، وعمل الشركات الروسيّة لبناء وتطوير البنى التحتية العراقيّة في قطاع النفط والكهرباء، إضافة إلى التعاون العلميّ والفنّي".

وناقش الجانبان مخاطر فيروس كورونا، وتأثيراته في سوق الطاقة، كما بحثا التعاون الثنائيّ بشأن استقرار أسعار النفط في الأسواق العالميّة.

يذكر أن وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى في وقت سابق مع نائب رئيس الوزراء الروسيّ يوري باريسوف، وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة بين بغداد وموسكو، وسُبُل الارتقاء إلى ما يُلبّي طموح الشعبين.

وجرى الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المُشترَك في مُختلِف القطاعات الإنتاجيّة، والخدميّة، كما اتفقا على اتخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها إزالة المُعوِّقات التى تعترض التبادل التجاريَّ، والاستثماريَّ بين البلدين، فضلاً عن تحديد الآليات التي يتم بوساطتها تفعيل التعاون الثنائيّ، كما تمَّ الاتفاق على عقد اللجنة العراقية -الروسية لاجتماعاتها مطلع العام المقبل، وفقاً لبيان من وزارة الخارجية.

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