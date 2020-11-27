العراق يتأثر بثلاث تيارات هوائية مختلفة (خريطة)

2020/11/27 | 16:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات الطقس الى تأثر العراق، الجمعة، لثلاث تيارات هوائية مختلفة يسهم في تولد سحب ممطرة ببعض المناطق.

وقال المتبيء الجوي صادق عطية على حسابة بفيسبوك، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، تحليل واقع الطقس يشير الى ما يأتي:

المنطقة1: تتأثر بتيار غربي رطب في الطبقات العليا، لكن وجود المرتفع السطحي شمال اسيا وشرق اوربا سبب ضعف في تأثير الحالة الممطرة فيها، لكن التصعيد على سلاسل جبال العراق وايران ساهم في كسر الانفيرشن وتوليد سحب طبقية ممطرة ساعده في ذلك تواجد منخفض جوي في الطبقات العليا، هو المنخفض الام فوق قزوبن.

المنطقة 2: تعاني من رياح هابطة من مرتفع جوي سطحي فوق شمال اسيا وشرق اوربا يمنع الحمل الحراري.

المنطقة 3: تيار غربي نشط يمين التيار النفاث مع اشباع رطوبة في الطبقات المنخفضة ناتجة من تواجد منخفض سطحي حراري .

وكانت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، قد اعلن في وقت سابق، ان الطقس سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم في المناطق الوسطى، وغائم مع تساقط زخات مطر في المناطق الشمالية والجنوبية.

ا.ح

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