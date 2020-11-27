لجنة التعديلات الدستورية النيابية تعلن عن إنهاء جميع التعديلات الدستورية

2020/11/27 | 16:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي عن انهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية وستقدمها في الجلسة المقبلة لمجلس النواب.وأوضح “فالح الساري” رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي في بيان صحفي اليوم الخميس 26-11-2020 تابعته “ايزيدي 24″، أن “اللجنة اكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة …

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