الانبار الاستيلاء على منصتين لإطلاق الصواريخ ومواد تفجير بحملة امنية في الرطبة    

2020/11/27 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

افاد مصدر امني في مديرية الاستخبارات العسكرية ،الجمعة، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على منصتين لإطلاق الصواريخ فضلا عن مواد تفجير واسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية في المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح لـ /المعلومة/ ان ” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، تمكنت من خلالها الاستيلاء على منصتين اثنين لأطلاق الصواريخ “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية استولت ايضا على 4 قذائف مدفع 120 ملم و صاعق تفجير عدد و 3 اسلاك تفجير فضلا على نضائد تفجير عدد 2 من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على المناطق المستهدفة”.

مبينا ان” القوات الامنية اقتحمت مناطق ارتكاز عناصر عصابات داعش الاجرامية على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود اسلحة لمجرمي التنظيم في المناطق المستهدفة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الاسلحة المضبوطة “.



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