الذهب يتجه لأكبر خسائر أسبوعية في شهرين

2020/11/27 | 16:22 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

انخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في شهرين، مع آمال تعافي الاقتصاد.

وأدت الآمال في لقاح لفيروس كورونا وانتعاش النمو الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأصول الآمنة، ودفع المعدن الأصفر نحو خسائر أسبوعية بنحو 3.4 بالمائة.

كما ساهم هدوء المخاوف السياسية في الولايات المتحدة في زيادة الضغط على المعدن الأصفر، حيث قال الرئيس دونالد ترامب إنه سوف يغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز جو بايدن.

وبحلول الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1808.50 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1805.88 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 92.03.

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