2020/11/27 | 16:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في شهرين، مع آمال تعافي الاقتصاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار الذهب تتجه لأكبر خسائر أسبوعية في شهرين) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار الذهب تتجه لأكبر خسائر أسبوعية في شهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).