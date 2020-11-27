بالفيديو.. جمهور الديوانية يحتفل مع العنكوشي بالفوز على الشرطة اليوم

2020/11/27 | 16:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

زف جمهور الديوانية اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020) رجل الاعمال العراقي ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، بعد الفوز على الشرطة اليوم 2- صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

وكان رجل الاعمال ورئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي قد وعد في وقت سابق، صرف مكافأة قدرها مليون دينار عراقي لكل لاعب في حالة الفوز على الشرطة.

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