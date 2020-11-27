2020/11/27 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تقدم المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم مركزاً واحداً في تصنيف “الفيفا” الجديد.وذكر بيان للهيئة التطبيعية تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ، أن “منتخبنا الوطني لكرة القدم تقدم مركزاً واحداً في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الصادر مؤخرا”.واشار البيان الى أن”المنتخب الوطني جاءَ بالمركز الـ69 عالمياً برصيد 1344 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقدم المنتخب العراقي في تصنيف فيفا الجديد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقدم المنتخب العراقي في تصنيف فيفا الجديد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقدم المنتخب العراقي في تصنيف فيفا الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).