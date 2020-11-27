2020/11/27 | 16:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]اظهرت تسجيلات فيديوية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة اندلاع مصادمات بين انصار التيار الصدري، ومحتجو تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وانصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف حصيلة الاشتباكات بين متظاهرين وانصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).