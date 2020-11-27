قبل بداية العام الدراسي.. توجيه جديد من الصحة

2020/11/27 | 16:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد نداء بخصوص "المسحات" (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

وجهت وزارة الصحة والبيئة، بإجراء حملات فحص للهيئات التدريسية والطلبة.

وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات للقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل وتزامنا مع بدء العام الدراسي لضمان عدم إصابتهم بفيروس كورونا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، وجهت في وقت سابق، نداءً جديدًا إلى المواطنين يتعلق بـ"مسحات" الكشف عن الإصابة بالفيروس الوبائي.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنها "تناشد المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لإجراء المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للحد من تفشي الفيروس والحفاظ على الأمن الصحي للبلد".

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