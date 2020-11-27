قبيل ساعات من نهائي الأهلي والزمالك..

2020/11/27 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر أن شوبير قد كشف سابقا عن إصابة ثلاثة لاعبين في كل من الأهلي والزمالك بفيروس كورونا.

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