رئيس الهيأة التطبيعية يعزي الاتحاد الارجنتيني برحيل مارادونا

2020/11/27 | 16:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارسل إياد بنيان، رئيس الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة تعزية الى رئيس الاتحاد الارجنتيني بكرة القدم مواساة لوداع الأسطورة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، وتقديم التعازي لأسرته وأصدقائه ورئيس الاتحاد الأرجنتيني، واصفاً رحيل الأسطورة بالخسارة المأساوية لعالم الساحرة المستديرة.

وقالَ بنيان: “أرجو أن تتقبلوا تعازي القلبية على وفاة لاعب كرة القدم العالمي العظيم، دييغو مارادونا..



نحن نعدّ وفاته خسارة كبيرة لعائلة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، والكلمات لا يمكن أن تعبر عن حزننا العميق”.

وأضافَ:” مارادونا كان لاعباً عظيماً لا يمكن نسيانهُ بسهولة..



إنجازاته العظيمة كلاعبٍ ومدرب في الأرجنتين وأوروبا لا تزال حية في أذهان الجميع، نتذكر جيدا قيادته الفذة للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 1986 بالمكسيك، وفوزه بأهم بطولة..



مرة أخرى، نودُ أن نتعاطف معكم ومع أسرته وأصدقائه”.

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