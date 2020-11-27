القبض على عضاضة داعشية في أيسر الموصل

2020/11/27 | 16:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على إمراة ارهابية في محافظة نينوى.

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