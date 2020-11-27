2020/11/27 | 16:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجر الديوانية مفاجأة كبيرة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بعد أن اسقط الشرطة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في ملعب الإدارة المحلية في الديوانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يفعلها مع الشرطة ويفجر أكبر مفاجآت الجولة الخامسة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يفعلها مع الشرطة ويفجر أكبر مفاجآت الجولة الخامسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).