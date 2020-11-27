الخدمات النيابية تدعو الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة

2020/11/27 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب وليد السهلاني، اليوم الجمعة، الى تشكيل غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة وذلك حسب ما تشير توقعات الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية.

وقال السهلاني في بيان صحفي، ان “هنالك ضرورة الى مشاركة جميع الوحدات الإدارية في المحافظات، إضافة لدوائر البلديات والمجاري والموارد المائية والكهرباء، ودوائر الدفاع المدني في غرفة عمليات خاصة لمواجهة السيول والأمطار المتوقعة وذلك حسب ما تشير توقعات الطقس الصادرة عن الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية”.





واضاف السهلاني، ان “غرفة العمليات يجب ان تأخذ على عاتقها توحيد الجهود بين كافة الدوائر الحكومية الخدمية أثناء هطول كميات كبيرة من الأمطار عبر توجيه الجهد الهندسي الى أماكن الخلل بالاعتماد على الجهد الذاتي لتلك الدوائر في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظات”، مشدداً على “ضرورة وضع خطة آنية عاجلة للقيام بحملة لصيانة شبكات الصرف الصحي فضلاً عن تجهيز محطات الرفع بمولدات الطاقة”.

ودعا الى “ايلاء المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي اهمية خاصة من خلال تزويدها بمادة السبيس لإكساء شوارعها التي تعاني من مشاكل خدمية، إضافة الى فك الاختناقات التي تشهدها تلك المناطق في حال هطول الأمطار”.

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