علاوي: سنقوم من خلال الورقة البيضاء بإصلاح السياسة المالية

2020/11/27 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي ان وزارته تسعى من خلال الورقة البيضاء الى إصلاح السياسة المالية ومراقبة الاقتصاد وتغييره.

وقال علاوي خلال حضوره اجتماع رابطة المصارف الخاصة العراقية قال إن الدولة تعمل على دعم القطاع المصرفي ودفعه إلى الامام من خلال إزالة العقبات وتحريك وإصلاح الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن وزارة المالية تسعى لطرح سندات بقيمة خمسة مليارات دولار إلى المواطنين بالعملتين الدينار والدولار لتنشيط القطاع المصرفي.

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