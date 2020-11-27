ائتلاف العبادي يطرح خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية

2020/11/27 | 16:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، الجمعة، امكانية طرح خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، في حال تكرار سيناريو الانتخابات السابقة عام 2018.





وقال الائتلاف في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، ان "غابت معايير النزاهة والعدالة ولو بشكل مقبول ومطمئن، وتم الإحتكام إلى ذات أساليب التزوير وفرض الإرادة كما حدث إبان انتخابات 2018، فإنّ المقاطعة الشعبية والسياسية خيار مطروح".

واختتم الائتلاف بيانه بوسم "انتخابات نزيهة وإلا فلا".

ا.ح

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