النفط يتراجع متجهاً لتسجيل مكاسب أسبوعية

2020/11/27 | 16:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تراجع خام “نايمكس” الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

ويأتي أداء أسعار النفط وسط تداولات هادئة مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتتجه أسعار الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 6 بالمائة، مستفيدةً من تطورات لقاح كورونا حيث أعلنت جامعة “أكسفورد” وشركة “أسترازينيكا” في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحهما لـ”كوفيد-“19 قد يكون فعالاً بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

لكن أثار بعض العلماء شكوكاً حول فاعلية هذا اللقاح، مما ضغط على أسعار الخام.

في حين ذكر تقرير لوكالة “رويترز” أن تحالف “أوبك+” يميل إلى تأجيل زيادة الإنتاج النفطي المزمع في بداية العام المقبل.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.8 بالمائة إلى 45.32 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.6 بالمائة إلى 48.10 دولار للبرميل.

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