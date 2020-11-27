ارتفاع حصيلة حادثة الحبوبي الى ٤٩ اصابة بينها ٩ بطلق ناري

2020/11/27 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الحمعة، بارتفاع عدد المصابين في اشتباكات الحبوبي وسط الناصرية الى ٤٩ شخصا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "اكثر من ٤٩ شخصا اصيبو بجروح متفاوتة بينهم ٩ بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدري".واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز عشرة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.





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