تقرير: إطلاق عملة فيسبوك المشفرة في يناير المقبل

2020/11/27 | 16:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر تقرير صحفي أن فيسبوك تعتزم إطلاق عملتها المشفرة "ليبرا" في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني المقبل.

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