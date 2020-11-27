إطلاق عملة فيسبوك المشفرة في يناير المقبل

2020/11/27 | 17:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكر تقرير صحفي أن فيسبوك تعتزم إطلاق عملتها المشفرة “ليبرا” في وقت مبكر من يناير/كانون الثاني المقبل.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن مصادر لم تسمها، اليوم الجمعة، أن رابطة “ليبرا” والتي ستصدر العملة وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.

وأضاف التقرير أنه في إطار الخطة الجديدة للرابطة، سيتم طرح عملات أخرى مدعومة بالعملات التقليدية في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يُعاد طرح “ليبرا”، التي كشفت عنه شركة فيسبوك العام الماضي، في شكل مخفف بعد أن أثار المنظمون والبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مخاوف من أنها قد تزعج الاستقرار المالي وتقوض السلطة السائدة على المال.

وتسعى رابطة “ليبرا” البالغ عددها 27 عضوًا، للحصول على الضوء الأخضر من هيئة مراقبة الأسواق السويسرية لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية فردية، بالإضافة إلى رمز يستند إلى العملات المستقرة المرتبطة بالعملة.

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