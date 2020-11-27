عدنان درجال: سنعمل لتطوير الرياضة في حلبجة

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة الاتحادي عدنان درجال ووزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان محمد سعيد الى مدينة حلبجة، اليوم الجمعة.

وعقد الوزيران اجتماعا مع المسؤوليين الاداريين والرياضيين في محافظة حلبجة، فيما عقدا مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع.

وفي المؤتمر رحب وزير الثقافة في حكومة الاقليم محمد سعيد بوزير الرياضة الاتحادي معربا عن امله في ان تكون هذه الزيارة بداية لتنسيط الحركة الرياضية في حلبجة والتي هي في مستوى جيد اساسا.

من جانبه قال وزير الرياضة الاتحادي عدنان درجال انه يشكر مسؤولي حلبجة على استقبالهم الحار له، لافتا الى ان تعرف على حلبجة بشكل اكبر اليوم والتضحيات التي قدمتها، مؤكدا رغبته العمل مع المحافظة لتطوير الرياضة في اقليم كوردستان بشكل خاص والعراق بشكل عام.

واضاف انه استمع الى المشكلات التي تواجه الرياضة في حلبجة خلال الاجتماع وتسلم مطالبهم، مشيرا الى ان الرياضة مثل بقية القطاعات لا تخلو من المشكلات، مشيرا الى انه تم تقديم مقترحات لحل بعض المشكلات خلال الاجتماع، اما المشكلات التي تحتاج الى العمل لحلها فإن الاجتماعات ستستمر من اجل ذلك.

PUKmedia / كوسار محمود ‌

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