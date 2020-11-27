كورونا في العراق.. تسجيل 2545 إصابة جديدة

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، حيث سجلت 2545 إصابة جديدة وتماثل 1921 حالة للشفاء و42 وفاة.

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