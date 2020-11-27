الصحة تناشد المواطنين بالتعاون مع الفرق المختصة باجراء مسحات كورونا

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ناشدت وزرة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لاجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا.وقال الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تناشد المواطنين بالتعاون مع الفرق الصحية لاجراء المسحات الخاصة بالكشف عن كورونا للحد من تفشي الفايروس والحفاظ على الامن الصحي للبلد”.

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