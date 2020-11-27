خلال تظاهرات لأنصاره.. الصدر يدعو إلى التمسك بالإصلاح للوصول إلى رئاسة الوزراء

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري، اليوم الجمعة، أنصاره إلى التمسك بالإصلاح للوصول إلى رئاسة وزراء عادلة، جاء ذلك في كلمة تليت خلال تظاهرات تابعة للتيار الصدري، وإقامة صلاة موحدة في ساحة التحرير وسط بغداد.نص الخطبة:اليوم نحن ملزمون بالدفاع عن ديننا وعقيدتنا ووطننا أمام هذا الإنحلال والإنحراف والإلحاد العلني وازدياد الفسق والفجور وكثرة …

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