2020/11/27 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / نظم الآلاف من اتباع التيار الصدري في البصرة عصر الجمعة وقفة تضامنية تأييداً لدعوة السيد مقتدى الصدر بشأن الانتخابات والمطالبة بالاصلاحات .وطالبوا في وقفتهم بمنطقة الاربعة شوارع وسط البصرة ، بالتوجه الى صناديق الاقتراع لانتخاب الكفاءات ونصرة الدين والعقيدة والوطن وابعاد الفاسدين ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة تضامنية لاتباع التيار الصدري في البصرة دعما للصدر والمطالبة بالاصلاحات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة تضامنية لاتباع التيار الصدري في البصرة دعما للصدر والمطالبة بالاصلاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).