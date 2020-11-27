تجمع حاشد لانصار الصدر في الكوت تأييدا للاصلاحات

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: وكالة نينا

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الكوت/نينا/ شهدت ساحة المتنبي في الكوت عصر اليوم تجمعا حاشدا ضم المئات من انصار التيار الصدري ، تأييدا للاصلاحات التي أطلقها السيد مقتدى الصدر.



وحمل المشاركون في التجمع الاعلام العراقية والشعارات التي تدعو الى المشاركة في الانتخابات النيابية المبكرة وانتخاب من هو الاصلح لقيادة البلاد نحو بر الامان ومحاربة المفسدين، اضافة الى دعوة المواطنين الى تحديث بياناتهم الانتخابية ./انتهى

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