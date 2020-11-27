انباء عن حرق خيم لمتظاهرين وتسجيل عشر إصابات في ساحة الحبوبي بالعراق

2020/11/27 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي اليوم الجمعة، بأن عددا من خيم المعتصمين احترقت بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية في ...

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