الديوانية يهزم الشرطة بثنائية نظيفة في ممتاز الكرة

2020/11/27 | 17:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

تغلب فريق الديوانية على ضيفه الشرطة بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب الادارة المحلية ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثنائية الديوانية كل من المحترف البلجيكي ناثان كابسلي في الدقيقة 44 وعلي حامد في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وبهذا الفوز رفع الديوانية رصيده الى النقطة السابعة في المركز السابع، بينما توقف رسيد الشرطة عند النقطة الثامنة في المركز الخامس.

وفي مواجهة اخرى اقيمت بذات التوقيت، تعادل الكهرباء مع الصناعات الكهربائية بهدف لكل فريق.



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