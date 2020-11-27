التعادل الايجابي يحسم مواجهة الطلبة وزاخو في ممتاز الكرة

2020/11/27 | 17:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله مباراة الطلبة أمام زاخو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بكرة القدم.

وافتتح زاخو التسجيل اولاً عن طريق اللاعب محمد جواد في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الاول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح فريق الطلبة في تعديل الكفة عندما سجل هدف التعادل عن طريق محمد جفال في الدقيقة 71 من علامة الجزاء.

وبهذا التعادل اصبح رصيد الطلبة 8 نقاط في المركز الرابع، بينما اصبح رصيد زاخو 5 نقاط في المركز الثالث عشر.



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