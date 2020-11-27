في أزمة الإسلام والعدمية الإسلامية - ياسين الحاج صالح

2020/11/27 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في تعليق نقدي له عن أزمة الإسلام: المسلمون وسؤال المساواة | الجمهورية.نت (aljumhuriya.net)على مقالة كتبناها، فاروق مردم بيك وزياد ماجد وأنا، عن أزمة الإسلام: دفاعاً عن الحق في النقاش | الجمهورية.نت (aljumhuriya.net) إثر جريمة قتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي من قبل لاجئ شيشاني مسلم، يقول الصديق عبد الوهاب كيالي إن عموم المسلمين ليسوا عدميين، لكن لا يكاد يكون لهم اعتراض على العدمية، بل لعلهم أمي ......





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