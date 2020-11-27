2020/11/27 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غسان_صابور بلاك روك Black Rock (Bis) وتضارب المصالح..



بأوروبا والعالم...نشر موقع Mediapart الفرنسي فضائح تضارب مصالح..



عن مشروع اقتصادي هام..



يشمل شركات التأمين..



وعديدا من الدراسات الاقتصادية الأوربية..



لهذه المؤسسة الديناصورية المتعددة الجنسياتBlack Rock بلاك روك (الصخرة السوداء)..



ومركزها الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية..



ولها مكاتب وممثلون وبأسماء فروع..



مستورة..



تملك أكثر من إمكانيات أية د ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاك روك.. وتضارب المصالح بأوروبا والعالم... BIS - غسان صابور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاك روك.. وتضارب المصالح بأوروبا والعالم... BIS - غسان صابور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).