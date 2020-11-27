2020/11/27 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الحمعة، بمقتل متظاهرة اثناء الاشتباكات التي دارت اليوم بين المتظاهرين وانصار التيار الصدري في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "متظاهرا قتل، اليوم الجمعة، وجرح العشرات بينهم ٩ بطلق ناري، نتيجة اشتباكات وشجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدري".واحترقت، اليوم الجمعة، عددا من خيم المتظاهرين بعد شجار بين أنصار التيار الصدري ومتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وقال مصدر امني لـ السومرية نيوز عشرة اشخاص على الاقل اصيبوا بجروح مختلفة بعد شجار بين متظاهرين وانصار التيار الصدر في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات في محافظة ذي قار.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتيجة الصدامات.. مقتل متظاهر في ساحة الحبوبي وسط ذي قار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتيجة الصدامات.. مقتل متظاهر في ساحة الحبوبي وسط ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).