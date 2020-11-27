محدث.. أسعار الذهب تعمق خسائرها عالمياً أدنى 1800 دولار

2020/11/27 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها عالمياً أدنى 1800 دولار لأول مرة منذ يوليو خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في شهرين، مع

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