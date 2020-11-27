اقتصاد الهند يدخل مرحلة ركود لأول مرة في 24 عاماً

2020/11/27 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دخل اقتصاد الهند في ركود غير مسبوق بفعل تداعيات كورونا لأول مرة في 24 عاماَ، بعد انكماشه في الربع الثالث من العام الجاري.

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