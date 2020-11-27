وسائل إعلام إيرانية: اغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران

2020/11/27 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في العاصمة طهران.

وذكرت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني إن "مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران مما أدى إلى مقتله وإصابة مرافقه".

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن "فخري زادة من علماء، الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي اسمه سابقا"، فيما أشارت إلى "فشل مخططات سابقة لاغتياله".

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي عبر "تويتر" إن "اغتيال العلماء النوويين أبرز مثال على المواجهة العنيفة التي يمارسها نظام الهيمنة لمنعنا من التوصل إلى العلوم الحديثة".

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