مقرر المالية البرلمانية: 60 يوماً من اجل دراسة موازنة العراق لعام 2021

2020/11/27 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أكد مقرر اللجنة المالية، احمد الصفار، الجمعة، (27 تشرين الثاني، 2020)، أن اللجنة تحتاج إلى قرابة شهرين لدراسة قانون موازنة 2021 ورفعه للبرلمان للتصويت عليه.

وقال الصفار في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "اي كلام عن الموازنة بالارقام يكون غير صحيح وافتراضي لأن مشروع القانون ما يزال لدى وزاة المالية ولم يرسل بعد".

واضاف أن "اللجنة المالية تحتاج من شهر إلى شهرين لدراسة قانون الموازنة وما يتعلق بحجم الايرادات والنفقات في القانون".

وكان النائب في البرلمان وعضو اللجنة المالية النيابية، ناجي السعيدي، علق أمس الخميس، عن ما يثار حول تأخر مشروع قانون موازنة 2021 في مجلس النواب، قبل اقرارها.وقال السعيدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مشروع قانون موازنة 2021، من القوانين الهامة والتنموية والتي تحتاج الى نقاش واسع واطلاع تام".وتابع ان "بعد مناقشة بنود الموازنة هناك لقاءات مستمرة مع المحافظين والمسؤولين الحكوميين، وكل هذا يحتاج الى وقت، للخروج بصيغة نهائية تصلح للمرحلة القادمة".وبخصوص ما يثار حول وجود اتفاق نيابي للسماح بـ 30 ترليون دينار فقط كقروض في موازنة 2021، قال النائب ان "هذا الكلام سابق لأوانه، وبالتأكيد بعد وصول الموازنة سوف يتم توضيح كل تفصيلة"، نافياً "وجود أي اتفاق حول قروض تخص موازنة 2021 في الوقت الحالي".

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