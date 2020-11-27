2020/11/27 | 17:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الديوانية/ نينا/ تظاهر الالاف من انصار التيار الصدري في الديوانية ، تأييدا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .ودعا المشاركون في التظاهرة ، التي انطلقت من جامع الامام علي باتجاه ساحة الساعة في الديوانية ، الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة وتبني مشروع الاصلاح الذي اكد عليه السيد مقتدى الصدر وتنفيذ الاصلاحات الشاملة.



/ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انصار التيار الصدري في الديوانية يتظاهرون تأييدا لاصلاحات الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انصار التيار الصدري في الديوانية يتظاهرون تأييدا لاصلاحات الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).