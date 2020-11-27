العراق يسجل 42 حالة وفاة بكورونا

2020/11/27 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 2545 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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